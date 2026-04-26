Caso Di Diego a Lanciano Forza Italia e Fratelli d' Italia chiedono chiarezza al sindaco | Torni ad essere garante della coalizione di centrodestra

A Lanciano, il caso del consigliere provinciale eletto nel centrodestra che ha deciso di sostenere la maggioranza di centrosinistra continua a suscitare discussioni. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno chiesto chiarimenti al sindaco, chiedendogli di tornare a essere garante della coalizione di centrodestra. La questione riguarda le deleghe affidate al consigliere, nonostante la sua appartenenza politica, e il ruolo del primo cittadino nel mantenere l’unità della coalizione.

Continua a tenere banco nel dibattito politico lancianese il caso del consigliere provinciale Enzo Di Diego che, eletto nel centrodestra, ha deciso di appoggiare la maggioranza del presidente Francesco Menna (centrosinistra), il quale gli ha affidato deleghe importanti.Dopo i malumori espressi da.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Forza Italia e Fratelli D'Italia chiedono chiarimenti al sindaco di Pianella sulla svolta "civica"Chiesto un incontro al sindaco di Pianella Taddeo Manella dai vertici locali di Forza Italia e Fratelli D’Italia che esprimono preoccupazione per la... Aggressione in via Toscana: Lega, Forza Italia Fratelli d’Italia chiedono interventi immediati su sicurezza e prevenzioneIl grave episodio di violenza avvenuto in via Toscana, all’uscita dagli istituti scolastici della zona, ha scosso la comunità locale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Diego è stato ammazzato. Parla l’avvocato di Maradona; Chi sono Diego e Alexa Aponte, i due neo-proprietari di Msc: le acquisizioni, i rapporti con i fondi, il legame con Rolex; McTominay, un napoletano vero: da McFratm e Geolier alla statua di Diego nel giardino di casa...; Domenica 3 maggio 2026 #domenicalmuseo al Palazzo Reale di Napoli e al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes. Caso Brosio- De Vitis, la rivincita di Diego GraneseSta con Brosio per la tv, Diego Granese si difende in tv. A Pomeriggio5, dove è ospite per fare chiarezza sul caso Brosio-De Vitis, parla senza freni di tutto. E ne esce bene. Vince e convince. affaritaliani.it Maradona, i misteri dei suoi ultimi giorni di vita: la casa, le cure, la vera volontà del Pibe de OroIl fuoriclasse argentino è morto in una casa in affitto a San Andres di Tigre ormai quasi sei anni fa, il 25 novembre 2020. Poteva essere salvato? corriere.it Nicolò Fagioli è il primo nome per Massimiliano Allegri per il suo #Milan in vista dell'estate in caso di permanenza in rossonero Non solo: sul centrocampista della #Fiorentina c'è anche l'interesse dell' #Atleti di Diego Simeone e sirene dalla Premier Lea x.com Processo Maradona: accuse pesanti e verità ancora da scrivere Si riapre in Argentina uno dei capitoli più delicati legati alla scomparsa di Diego Armando Maradona. Il Tribunale di San Isidro torna a occuparsi del caso, con sette imputati accusati di omicidio c - facebook.com facebook