Lezione di Protezione civile alla primaria

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi una scuola primaria ha ospitato una lezione di protezione civile rivolta agli studenti. L’attività ha coinvolto i bambini in esercitazioni e spiegazioni su comportamenti corretti in caso di emergenza. Sono stati affrontati temi come sicurezza, prevenzione e ruolo dei cittadini. L’obiettivo era sensibilizzare i piccoli sulla gestione delle situazioni di rischio. La giornata si è conclusa con dimostrazioni pratiche e momenti di confronto tra insegnanti e volontari.

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Una giornata pensata per avvicinare i più piccoli ai temi della sicurezza, della prevenzione e della cittadinanza attiva. Lunedì, a Zelo Buon Persico, si è svolta l’iniziativa “ Protezione civile nelle scuole ”, organizzata da AVS CMV – Associazione Volontari Specializzati di Protezione Civile di Pieve Fissiraga, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Zelo e la partecipazione del sindaco Angelo Madonini. Le attività hanno coinvolto 77 alunni di quattro classi quinte della scuola primaria, accompagnati da 12 volontari in un percorso articolato tra laboratori e postazioni esperienziali, pensate per far comprendere il valore del volontariato di protezione civile e i corretti comportamenti da adottare nelle emergenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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