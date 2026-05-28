lezione di protezione civile alla primaria

Notizia in breve

Oggi una scuola primaria ha ospitato una lezione di protezione civile rivolta agli studenti. L’attività ha coinvolto i bambini in esercitazioni e spiegazioni su comportamenti corretti in caso di emergenza. Sono stati affrontati temi come sicurezza, prevenzione e ruolo dei cittadini. L’obiettivo era sensibilizzare i piccoli sulla gestione delle situazioni di rischio. La giornata si è conclusa con dimostrazioni pratiche e momenti di confronto tra insegnanti e volontari.