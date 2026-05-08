Il progetto “Io non rischio scuola” si è concluso con successo, promosso dall’associazione Volontari di Protezione Civile Pegaso OdV di Malalbergo in collaborazione con l’istituto comprensivo di Malalbergo e Baricella. Durante le attività, gli studenti hanno partecipato a lezioni e simulazioni organizzate dalla Protezione Civile. L’iniziativa ha coinvolto diverse classi, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei rischi legati a calamità naturali.

Giunge al traguardo il progetto " Io non rischio scuola " promosso dall’associazione Volontari di Protezione Civile Pegaso OdV di Malalbergo in collaborazione con l’istituto comprensivo di Malalbergo e Baricella. Nel corso dei mesi di marzo e aprile, i volontari dell’associazione sono entrati nelle classi quarte e quinte dell’istituto, portando momenti di formazione dedicati alla prevenzione e alla gestione dei rischi. Gli incontri hanno approfondito, con un linguaggio semplice e coinvolgente, i comportamenti corretti da adottare in caso di eventi alluvionali e sismici, offrendo agli studenti strumenti concreti per affrontare situazioni di emergenza con maggiore consapevolezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto ’Io non rischio scuola’. A lezione con la Protezione civile

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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