Radio e Protezione Civile Volontari a lezione con l’associazione Anpana

Sabato si è svolta presso la Delegazione Cesvot di Lucca una sessione di formazione dedicata alle tecniche di comunicazione radio, organizzata dall’associazione Anpana Lucca OdV. L’attività è stata rivolta a volontari coinvolti nelle operazioni di Protezione Civile e ha visto la partecipazione di numerosi volontari. La giornata ha previsto lezioni pratiche e teoriche, con l’obiettivo di migliorare le competenze in ambito comunicativo nelle emergenze.

Successo dell’attività formativa, organizzata da Anpana Lucca OdV, tenutasi sabato presso la Delegazione Cesvot di Lucca, dedicata alle tecniche di comunicazione radio in ambito di Protezione Civile. Sono stati una quarantina i partecipanti all’incontro: oltre ai volontari di Anpana Lucca, presenti anche volontari di Anpana Siena, volontarie della Misericordia di Vicarello (LI) e cittadini lucchesi. Il corso ha visto una partecipazione attiva e motivata, confermando quanto le radiocomunicazioni rappresentino il “cuore pulsante” di ogni intervento efficace durante le emergenze e non solo. La corretta trasmissione delle informazioni e la gestione dei flussi radio sono conoscenze cruciali per operare in sicurezza e in coordinamento con tutte le autorità competenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Radio e Protezione Civile. Volontari a lezione con l’associazione Anpana Notizie correlate Protezione civile, a Seriate tre giorni di esercitazione con 35 volontariSi è svolta nel fine settimana a Seriate un’esercitazione di protezione civile che ha coinvolto complessivamente 35 volontari, impegnati per tre... Protezione civile a 5 Cerchi. Pasti con numeri da record: "La nostra professionalità nella tavola per i volontari"di Massimiliano Saggese ROZZANO Il gruppo cucina della Protezione civile cittadina, noto per i suoi numeri da record, è impegnato alle Olimpiadi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Radio e Protezione Civile. Volontari a lezione con l’associazione Anpana; Collasso della diga di Castreccioni, esercitazione della Protezione civile a Cingoli; ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A RUMO: SIMULATA L’EVACUAZIONE PER FRANA; Assemblea regionale Volontariato di Protezione civile: democrazia e rafforzamento del Sistema. Radio e Protezione Civile. Volontari a lezione con l’associazione AnpanaSuccesso dell’attività formativa, organizzata da Anpana Lucca OdV, tenutasi sabato presso la Delegazione Cesvot di Lucca, dedicata alle tecniche di comunicazione radio in ambito di Protezione Civile. lanazione.it San Benedetto, vandali contro mezzo della Protezione Civile: danneggiato veicolo del Radio Club PicenoDoblò operativo colpito nella notte nell’area del Palariviera, in zona priva di videosorveglianza. L’associazione denuncia difficoltà economiche e chiede attenzione alle istituzioni ... lanuovariviera.it Lunedì #20aprile #allertaGIALLA per rischio temporali in Molise. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com Come anticipato nei giorni scorsi, venerdì 17/4 abbiamo partecipato alla serata organizzata dalla Protezione Civile di Marostica nel corso della quale si è parlato, tra gli altri, dell’intervento effettuato anche dai loro volontari in via Andrea Costa a seguito dell’all - facebook.com facebook