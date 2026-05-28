Durante le elezioni di domenica e lunedì, l’ex sindaco Andrea Sala, candidato della Lega, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Seguono il medico Luca Bellazzi, rappresentante del Polo Laico, e l’insegnante Arianna Spissu, del Partito Democratico. Questi tre candidati sono stati i più votati in questa tornata elettorale, secondo i dati ufficiali.

L’ex-sindaco Andrea Sala (Lega), il medico Luca Bellazzi (Polo Laico) e l’insegnante Arianna Spissu (Pd) sono nell’ordine i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze alle elezioni di domenica e lunedì. Sala ne ha ottenute 649, Bellazzi 559 e Spissu 483. Dietro di loro due esponenti del Pd, Marco Vassori, segretario cittadino (331), Alessio Bertucci (317), poi Alessandro Rubino (Noi Moderati, 289), Edoardo Casati (Vigevano Bene Comune, 289), Marzia Segù (Lega, 250), Paolo Iozzi (Fratelli d’Italia, 232) e Daniele Tartaglia (Pd, 231). Spiccano anche Ezio Brigliadori (Lab27029, 222 voti) e Domenica Cassese (Forza Italia, 216) e Patrizia Suvilla (Vigevano Futura, 159). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex sindaco Sala mister preferenze. Bene Bellazzi e la docente Spissu

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