Durante le elezioni amministrative 2026 ad Avellino, Ettore Iacovacci ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati. La vittoria è arrivata al primo turno, con il candidato del campo largo Nello Pizza che ha conquistato la maggioranza dei voti. Tra gli esponenti politici coinvolti, alcuni consiglieri storici sono usciti dall’Assise, mentre Iacovacci ha fatto registrare un risultato significativo nelle preferenze degli elettori.

Tempo di lettura: 3 minuti E’ Ettore Iacovacci “mister preferenze” delle elezioni amministrative 2026 di Avellino che ha visto il trinfo al primo turno del candidato sindaco del campo largo Nello Pizza. Lo storico consigliere comunale dem risulta il primo eletto in assoluto e chiaramente anche della lista Pd con 767 voti, dietro di lui a completare il podio dei più eletti, i colleghi di lista del Nicola Giordano (757 voti) ed Enza Ambrosone (714 voti). Buone anche le performance di Sergio Trezza, iscritto a Forza Italia ma confluito nella lista “Casa Riformista” del consigliere regionale Enzo Alaia, che ottiene 641 voti eAntonio Aquino per il Movimento 5 Stelle ( 432 voti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino: Iacovacci mister preferenze, escono dall’Assise storici consiglieri

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