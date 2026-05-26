Elezioni comunali 2026 | i candidati più votati Savastano mister preferenze

Alle elezioni comunali di Salerno del 2026, dieci candidati hanno superato le 1000 preferenze. Nino Savastano, della lista Progressisti per Salerno, si è distinto con circa 1700 voti, risultando il candidato più votato. Rocco Galdi, sempre della stessa lista, si posiziona subito dopo. I dati si riferiscono alle preferenze espresse dagli elettori durante la consultazione elettorale.

Sono 10 i candidati più votati alle elezioni comunali di Salerno, con oltre 1000 preferenze. Mister preferenze è Nino Savastano della lista Progressisti per Salerno con circa 1700 voti, segue subito dopo Rocco Galdi della stessa lista. Al terzo posto, Paola De Roberto di Salerno per i Giovani con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Elezioni Comunali 2026 - Il dibattito tra i candidati a Cividale

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