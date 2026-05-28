L’ex ministro polacco è stato accusato di gestione illecita di fondi pubblici e di aver usato spyware in modo illecito. Le indagini sono in corso da mesi, con l’accusato che si è trasferito negli Stati Uniti. La vicenda riguarda presunte irregolarità nella gestione di risorse pubbliche e l’uso di strumenti tecnologici in modo non autorizzato. Le autorità polacche continuano le verifiche e monitorano la situazione, senza aver ancora formulato accuse formali definitive.

Il giallo In fuga dall'Europa agli Stati uniti, ha potuto contare sull'asilo politico concesso da Orbán. Varsavia starebbe ora valutando di presentare agli Usa una richiesta di estradizione Il giallo In fuga dall'Europa agli Stati uniti, ha potuto contare sull'asilo politico concesso da Orbán. Varsavia starebbe ora valutando di presentare agli Usa una richiesta di estradizione In Polonia il caso Ziobro è un giallo che va avanti da mesi. In fuga dall’Europa agli Stati uniti, il tutto per gentile concessione dell’Ungheria ai tempi di Orbán e dell’aeroporto di Malpensa, da dove l’ex “superministro alla Giustizia” e numero due della destra populista di Diritto e giustizia (Pis) sarebbe volato verso l’Aeroporto Internazionale di Newark lo scorso 9 maggio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’ex ministro polacco Ziobro accusato di gestione illecita di fondi pubblici e abuso di spyware

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