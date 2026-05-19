zapatero accusato in spagna di traffico di influenze e riciclaggio di fondi pubblici

L'ex primo ministro spagnolo è stato formalmente accusato di traffico di influenze e riciclaggio di fondi pubblici nell'ambito di un'inchiesta che riguarda il presunto riciclaggio di 53 milioni di euro destinati al salvataggio di una compagnia aerea. L'indagine si concentra sui fondi pubblici stanziati dal governo in seguito alla pandemia per supportare il settore aeronautico. Le autorità hanno avviato un procedimento legale per approfondire le accuse nei confronti dell'ex esponente politico.

L’ex primo ministro spagnolo José Luis Zapatero è stato accusato di traffico di influenze e altri reati connessi nell’ambito di un’indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per salvare la compagnia aerea Plus Ultra dopo la pandemia. Il quotidiano El Pais – citando fonti vicine all’indagine – afferma che l’unità per i crimini economici e fiscali della Polizia nazionale sta conducendo un’operazione perquisendo l’ufficio di Zapatero, gli uffici della società delle sue figlie e altre due attività commerciali. Il giudice José Luis Calama ha convocato a testimoniare l’ex premier il prossimo 2 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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