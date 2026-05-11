L’ex ministro polacco è stato visto negli Stati Uniti dopo aver lasciato l’Ungheria. Le autorità non hanno ancora chiarito come abbia potuto viaggiare con il passaporto revocato. Si indaga anche sul ruolo che potrebbe aver avuto il visto giornalistico nel suo spostamento. La sua presenza negli Stati Uniti ha suscitato attenzione tra gli osservatori delle questioni diplomatiche e legali.

? Domande chiave Come ha fatto a viaggiare con il passaporto revocato?. Quale ruolo ha avuto il visto giornalistico nel suo spostamento?. Perché il nuovo governo ungherese ha cambiato posizione su Ziobro?. Chi gestirà la richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti?.? In Breve Ziobro accusato di sottrarre 40 milioni di euro e abuso di potere.. Il nuovo premier ungherese Péter Magyar ha ribaltato la linea di Viktor Orbán.. Ziobro avrebbe usato un visto giornalistico per la testata Republika verso Newark.. Il ministro polacco Waldemar Zurek contatterà autorità USA e ungheresi per chiarimenti.. Zbigniew Ziobro ha confermato la sua presenza negli Stati Uniti dopo essere fuggito dall’Ungheria, superando le restrizioni sui documenti di viaggio che lo avrebbero dovuto tenere lontano dal territorio americano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ziobro fugge dall’Ungheria: l’ex ministro polacco è negli USA

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