L’Europa non ha ancora deciso di imporre sanzioni contro il ministro israeliano della Sicurezza, nonostante la condanna internazionale delle violenze e degli abusi contro gli attivisti della Flotilla fermati dall’IDF. La questione sarà discussa nel prossimo Consiglio in Lussemburgo, secondo quanto annunciato da un rappresentante dell’Unione. Le proposte italiane di sanzioni sono state temporaneamente messe da parte, in attesa di ulteriori approfondimenti.

La condanna delle immagini delle violenze e degli abusi contro gli attivisti della Flotilla fermati dall’Idf è corale, ma le sanzioni proposte dall’Italia contro il ministro della Sicurezza israeliano Ben Gvir, per l’ Europa, possono aspettare. Al momento – stando a fonti comunitarie – è improbabile che si raggiunga l’unanimità necessaria per imporre misure punitive contro il ministro israeliano estremista di destra, motivo per cui l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas, arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol, ha precisato che la discussione non è in programma oggi. La decisione, che richiede il consenso di tutti i Paesi membri, è ostacolata da Bulgaria e Repubblica ceca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Europa divisa sulle sanzioni a Ben Gvir. Kallas: “Ne discuteremo al prossimo Consiglio in Lussemburgo”

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