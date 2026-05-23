L’Unione europea sta considerando l’adozione di nuove sanzioni contro il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, in seguito alle critiche sul suo comportamento nei confronti degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza. La decisione arriva dopo le polemiche relative al trattamento riservato ai partecipanti alla missione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità delle eventuali sanzioni.

L’Unione europea valuta nuove sanzioni contro il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir dopo le polemiche esplose per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia diretta a Gaza. La proposta sarà discussa nel prossimo Consiglio Affari Esteri del 15 giugno e, secondo quanto emerso a Bruxelles, tra i Paesi più attivi nel chiedere misure contro il ministro israeliano ci sarebbero Italia e Spagna. L’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas ha confermato che il tema è ormai ufficialmente sul tavolo europeo, mentre il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, ha definito “indegno di chiunque ricopra una carica pubblica in una democrazia” il comportamento di Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Violati i diritti umani”: l’Europa prepara sanzioni contro Ben-Gvir

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