Ue Kaja Kallas accoglie la richiesta di Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir

L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera ha deciso di lavorare a sanzioni contro un ministro israeliano dopo una richiesta formulata da un collega europeo. La decisione arriva in un momento di tensione tra le istituzioni europee e le autorità israeliane, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui tempi di attuazione. La questione riguarda specificamente alcune dichiarazioni o comportamenti attribuiti al ministro israeliano, che hanno portato alla richiesta di adottare misure restrittive.

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