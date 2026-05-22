Ue Kaja Kallas accoglie la richiesta di Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir
L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera ha deciso di lavorare a sanzioni contro un ministro israeliano dopo una richiesta formulata da un collega europeo. La decisione arriva in un momento di tensione tra le istituzioni europee e le autorità israeliane, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui tempi di attuazione. La questione riguarda specificamente alcune dichiarazioni o comportamenti attribuiti al ministro israeliano, che hanno portato alla richiesta di adottare misure restrittive.
L’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, dopo la diffusione del video in cui l’esponente del governo Netanyahu umilia e deride gli attivisti della Flotilla inginocchiati e con le mani legate. Secondo quanto appreso dall’Ansa, durante la riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper II) l’Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La richiesta dell’Italia è stata sostenuta da diversi Paesi. Le sanzioni contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza saranno invece formalmente approvate la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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