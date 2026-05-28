Letture cultura e ospiti d' eccezione a Bari | a luglio torna ' Lungomare di librì'

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da 17 al 19 luglio, Bari ospiterà la sesta edizione di ‘Lungomare di libri’, una manifestazione dedicata alla letteratura promossa dal Comune e dalla Regione. L’evento si svolgerà sul lungomare cittadino e prevede letture pubbliche, incontri con autori e attività culturali. La manifestazione si svolge ogni anno nel mese di luglio e coinvolge vari spazi all’aperto lungo la costa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

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Dal 17 al 19 luglio prossimi Bari ospiterà la sesta edizione di ‘Lungomare di libri’, manifestazione letteraria promossa da Comune di Bari e Regione di Puglia. L'evento, organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino insieme ai librai di Bari e della Città metropolitana e alle case. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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