Cultura libri letture e incontri | alla SMSBiblio arriva il Maggio dei libri

A Pisa, la biblioteca comunale annuncia l’iniziativa “Maggio dei libri”, un evento che si svolgerà durante tutto il mese di maggio. La programmazione prevede incontri con autori, presentazioni di libri e momenti dedicati alla lettura, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la letteratura. L’evento coinvolge diverse attività pensate per stimolare l’interesse per i libri e favorire il confronto tra i partecipanti.

Pisa, 24 aprile 2026 – Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. È questo il programma del “Maggio dei libri” che il Comune di Pisa annuncia in occasione Giornata mondiale del libro. Prende il via, infatti, giovedì 23 aprile nei totem cittadini e nelle piattaforme social del Comune la promozione del cartellone che comprende incontri, letture ed eventi per tutte le età. “Negli ultimi anni - spiega l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini -la biblioteca comunale SMS si è sempre più configurata come polo per la promozione del libro e della lettura attraverso attività...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giornata mondiale del Libro, al via Maggio dei Libri. Cultura, letture e incontri per comprendere il tempo presente; Dal 29 aprile al 30 Maggio il programma Maggio dei Libri 2026; Pescara sfoglia la primavera: torna il Maggio dei Libri con 50 eventi tra maratone di lettura, corsi e conversazioni; Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva.

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