Sul lungomare torna a splendere il passato di Bari | ricollocati i primi 24 candelabri storici

Da baritoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul lungomare di Bari sono stati riposizionati i primi 24 candelabri storici, simboli riconoscibili della città. Le operazioni di ricollocamento avvengono in queste ore dopo un intervento di manutenzione straordinaria e restauro. I candelabri, che rappresentano un elemento iconico del paesaggio urbano, sono stati rimessi nella loro posizione originaria lungo il tratto lungomare. Questa operazione interessa un numero limitato di strutture, ancora in corso di installazione.

Il profilo del lungomare di Bari torna a riappropriarsi della sua luce più autentica. Sono iniziate, in queste ore, le operazioni di riposizionamento dei primi candelabri ornamentali, simboli iconici della città, reduci da un meticoloso intervento di manutenzione straordinaria e restauro.Questa.🔗 Leggi su Baritoday.it

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