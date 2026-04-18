Sul lungomare torna a splendere il passato di Bari | ricollocati i primi 24 candelabri storici

Sul lungomare di Bari sono stati riposizionati i primi 24 candelabri storici, simboli riconoscibili della città. Le operazioni di ricollocamento avvengono in queste ore dopo un intervento di manutenzione straordinaria e restauro. I candelabri, che rappresentano un elemento iconico del paesaggio urbano, sono stati rimessi nella loro posizione originaria lungo il tratto lungomare. Questa operazione interessa un numero limitato di strutture, ancora in corso di installazione.

Il profilo del lungomare di Bari torna a riappropriarsi della sua luce più autentica. Sono iniziate, in queste ore, le operazioni di riposizionamento dei primi candelabri ornamentali, simboli iconici della città, reduci da un meticoloso intervento di manutenzione straordinaria e restauro.Questa.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Bari, torna a splendere la targa per l’eroe Nicola MaioranoIl sindaco di Bari, Vito Leccese, e la presidente del V Municipio, Maristella Morisco, hanno svelato questa mattina la targa commemorativa dedicata...

Referendum sulla giustizia, corsa simbolica sul lungomare di Bari per sostenere il “No”Una corsa simbolica sul lungomare di Bari per sostenere le ragioni del “No” al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in programma...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La '1000 Miglia' sbarca sul lungomare di Bari: sfilata di sogni fra Ferrari storiche e Alfa da collezione; Bari riaccende i motori del passato: torna il Gran Premio tra storia e spettacolo sul lungomare; Bari, sul lungomare la protesta di agricoltori e allevatori: Costi alle stelle e campagne al collasso FOTO/VIDEO; Gran premio di Bari.

Bari, riposizionati i primi candelabri del lungomare dopo il restauro: intervento su 198 lampioni storiciPrima dell’avvio dei lavori è stata condotta un’indagine tecnica su tutti i candelabri, affidata a restauratrici specializzate in materiali metallici e lapidei. Ogni elemento è stato classificato ... giornaledipuglia.com

Bari, al via i lavori del Brt sul lungomare Nazario Sauro: realizzate carreggiate e fermate temporaneeProsegue il cantiere finanziato dal PNRR: 12 km già completati, nuove fermate e deviazioni del TPL fino al 16 aprile Partono la prossima settimana i lavori per il Bus Rapid Transit (BRT) sul lungomare ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Diretta | Aggiornamenti e collegamenti con Bari VS Venezia Sabato 18 aprile dalle 14:30 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del digitale terrestre streaming su www.antennasud.com scarica la nostra APP su https://linktr.e - facebook.com facebook

Ripartiranno barche per Gaza. E’ inarrestabile il bisogno di umanità che spinge le persone a mettersi in mare per salvare vite. Bellissima giornata a Bari alla Feltrinelli a @ZonaFranka Tante persone, tanti giovani: un popolo che ripudia la guerra. Flotilla, in via x.com