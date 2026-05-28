Francesco Letizia ha commentato le dichiarazioni di Gerry Cardinale, definendole inappropriato il modo in cui il dirigente ha parlato di Paolo Maldini e Adriano Galliani. Letizia ha affermato che se Cardinale conoscesse meglio il Milan, avrebbe evitato di esprimersi in modo così scomposto. La discussione si è concentrata sulle parole usate dal dirigente nel riferirsi ai due ex dirigenti del club.

Dopo il recente licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, il Milan si prepara a ripartire da Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. La loro gestione non è apprezzata da Francesco Letizia, che ha espresso il proprio malcontento nell'editoriale pubblicato per 'Sportitalia'. In particolare, il giornalista non ha gradito il trattamento riservato a due leggende del club come Paolo Maldini e Adriano Galliani. Di seguito, un estratto delle sue parole. Sul distacco da Casa Milan: "C’è un palazzo di 4 piani in una delle zone più rivalutate di Milano che è rimasta una cattedrale nel deserto. Si tratta di Casa Milan, che dovrebbe essere il biglietto da visita del club e che infatti viene puntualmente snobbato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, che preferiscono gli hotel per i loro summit visionari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Letizia: “Se Cardinale sapesse cos’è il Milan avrebbe evitato di parlare senza contegno di Galliani e Maldini”

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