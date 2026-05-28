A luglio si terrà la Como Cup, un torneo estivo con l’obiettivo di coinvolgere una squadra di livello internazionale. La società sta cercando una formazione di spicco, possibile avversaria di rilievo. È prevista anche una partita di test contro il Liverpool. Dopo la conclusione della stagione e la qualificazione in Champions League, le attività si concentrano sulla preparazione per la stagione 202627, che coincide con il 120° anniversario della società.

Finiti i festeggiamenti per il quarto posto in campionato e la qualificazione in Champions League, a Como s’inizia già a lavorare per la stagione 202627, quella del 120° della società. Si sta ristrutturando lo stadio Sinigaglia per adeguarlo alle competizioni Uefa, con la nuova tribuna e il nuovo campo più largo di 2,5 metri, secondo le normative. Sarà un campo misto sintetico e naturale, come piace a Fabregas. L’allenatore spagnolo domani partirà con la famiglia per qualche giorno di vacanza in Sardegna, mentre Ludi e Suwarso rimarranno in sede a svolgere le prime operazioni di mercato. Il ritiro come al solito è fissato a Marbella, con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’estate dei lariani. Como Cup a luglio. Si cerca una “big“. Possibile test contro il Liverpool

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