Il Como ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per la partita contro il Sassuolo, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. Tra i nomi presenti c’è il centrocampista Jesus Rodriguez, la cui presenza o assenza resta da decidere. La decisione definitiva spetta a Cesc Fabregas, che ha scelto i 18 giocatori che scenderanno in campo. La formazione lariana si prepara a tornare in campo dopo l’ultima sfida disputata.

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© Calcionews24.com - Como, i convocati per il Sassuolo: Jesus Rodriguez sì o no? La decisione di Fabregas e la lista ufficiale dei lariani

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