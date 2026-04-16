Como i convocati per il Sassuolo | Jesus Rodriguez sì o no? La decisione di Fabregas e la lista ufficiale dei lariani

Da calcionews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per la partita contro il Sassuolo, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. Tra i nomi presenti c’è il centrocampista Jesus Rodriguez, la cui presenza o assenza resta da decidere. La decisione definitiva spetta a Cesc Fabregas, che ha scelto i 18 giocatori che scenderanno in campo. La formazione lariana si prepara a tornare in campo dopo l’ultima sfida disputata.

Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per Moises Caicedo: vicino il nuovo accordo fino al 2033! La mossa dei Blues per blindare l’ecuadoriano Calciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione, ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero. Il comunicato degli inglesi e tutti i dettagli Fiorentina Crystal Palace LIVE: diramate le formazioni ufficiali, alle 21 si comincia! Thuram spiega: «Alcune difficoltà, ma ci sono sempre stato! Giocare per l’Inter è giocare per la storia.🔗 Leggi su Calcionews24.com

como i convocati per il sassuolo jesus rodriguez s236 o no la decisione di fabregas e la lista ufficiale dei lariani
© Calcionews24.com - Como, i convocati per il Sassuolo: Jesus Rodriguez sì o no? La decisione di Fabregas e la lista ufficiale dei lariani

Notizie correlate

Convocati Como per l’Inter, l’elenco completo di Fabregas: la scelta su Jesus RodriguezSenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare...

Leggi anche: Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista dell’Inter: ecco la decisione finale su Ramon e Rodriguez

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Como, i convocati per l'Inter: recuperano Jesus Rodriguez e Ramon. Addai l'unico assente; Perché Baturina, Jesus Rodriguez e Ramon non giocano titolari Udinese-Como: infortunio o scelta tecnica?; Como, i convocati per l'Inter: recuperati Rodriguez e Ramon; Como, Fabregas: Jesus Rodriguez non è pronto! Per Ramon vediamo….

jesus rodriguez como i convocati perConvocati Como per l’Inter, l’elenco completo di Fabregas: la scelta su Jesus Rodriguez. I calciatori a disposizione per i larianiConvocati Como per l'Inter, l'elenco completo di Fabregas: la scelta su Jesus Rodriguez. I calciatori a disposizione per i lariani ... calcionews24.com

jesus rodriguez como i convocati perComo, i convocati di Fabregas: Sergi Roberto assente a sorpresa, c'è Diego CarlosMister Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani col Sassuolo, in programma alle ore 18.30 e valida. tuttomercatoweb.com

Trova facilmente notizie e video collegati.