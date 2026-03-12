È morto Franco D'Amato il 55enne rimasto ustionato 10 giorni fa nell'esplosione della sua casa a Forino

È deceduto Franco D’Amato, un uomo di 55 anni rimasto gravemente ustionato in seguito all’esplosione della sua abitazione a Forino avvenuta dieci giorni fa. L’incidente si è verificato il 2 marzo e lui aveva riportato ustioni sul 90% del corpo. Dopo l’incidente, era stato trasferito al Cardarelli di Napoli.

Esplosione in casa a Forino, non ce l’ha fatta Frank D’AmatoTempo di lettura: 2 minutiÈ una giornata di dolore e sgomento per la comunità di Forino.

