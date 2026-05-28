Les Florettes in concerto per beneficienza | il coro interamente femminile al Teatro Marcello Puglisi

Les Florettes è un coro interamente femminile diretto da Flora Faja e rappresentato da donne che hanno in comune la passione per il canto con un progetto di musica swing che viaggia dagli anni '30 agli anni ‘50. Giovedì 4 giugno, alle 21.15, al Teatro Marcello Puglisi, a Palermo, avrà luogo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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