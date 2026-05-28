Les Florettes in concerto per beneficienza | il coro interamente femminile al Teatro Marcello Puglisi
Un coro interamente femminile si esibirà in concerto di beneficenza al Teatro Marcello Puglisi. Il gruppo, diretto da Flora Faja, propone un repertorio di musica swing dagli anni '30 agli anni '50. L’evento coinvolge donne appassionate di canto e mira a raccogliere fondi per cause benefiche. La performance si svolgerà in un contesto dedicato alla solidarietà, con ingresso aperto al pubblico.
Les Florettes è un coro interamente femminile diretto da Flora Faja e rappresentato da donne che hanno in comune la passione per il canto con un progetto di musica swing che viaggia dagli anni '30 agli anni ‘50. Giovedì 4 giugno, alle 21.15, al Teatro Marcello Puglisi, a Palermo, avrà luogo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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