L' Ultima Bolgia | lo spettacolo di Gianleo Licata debutta al Teatro Marcello Puglisi

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"L'Ultima Bolgia", lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Gianleo Licata, debutta a Palermo il 26 maggio, alle ore 20:30, al Teatro Marcello Puglisi.Lo spettacolo propone una rilettura contemporanea della figura di Dante Alighieri, alle prese con un secondo viaggio negli inferi, in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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