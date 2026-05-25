L' Ultima Bolgia | lo spettacolo di Gianleo Licata debutta al Teatro Marcello Puglisi

"L'Ultima Bolgia", lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Gianleo Licata, debutta a Palermo il 26 maggio, alle ore 20:30, al Teatro Marcello Puglisi.Lo spettacolo propone una rilettura contemporanea della figura di Dante Alighieri, alle prese con un secondo viaggio negli inferi, in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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#LecceGenoa è andata sold out in soli 41 minuti. Sarà quindi una bolgia il Via Del Mare in occasione dell'ultima gara di campionato. Il Lecce dovrà salvarsi fra le mura amiche e la spinta del suo pubblico potrebbe rivelarsi decisiva x.com