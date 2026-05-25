L' Ultima Bolgia | lo spettacolo di Gianleo Licata debutta al Teatro Marcello Puglisi
"L'Ultima Bolgia", lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Gianleo Licata, debutta a Palermo il 26 maggio, alle ore 20:30, al Teatro Marcello Puglisi.Lo spettacolo propone una rilettura contemporanea della figura di Dante Alighieri, alle prese con un secondo viaggio negli inferi, in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Napoli-Udinese, 50mila cuori azzurri pronti a trascinare la squadra! Lo stadio sarà un vero e proprio mare azzurro, una bolgia d'amore per cercare di conquistare prima la vittoria per l'ultima partita e poi dare spazio alle emozioni e salutare Antonio Cont facebook
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