Bedda ri fora e fradicia di dintra | spettacolo comico al teatro Marcello Puglisi

La compagnia teatrale dei Teatranti in scena al teatro Marcello Puglisi con "Bedda ri fora e fradicia di dintra", di Rosanna e Calogero Maurici, con la regia di Enzo Carnese. Lo spettacolo comico è in programma domenica 7 giugno alle ore 21 e vedrà la partecipazione di: Enzo Carnese, Antonella.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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