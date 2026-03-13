Eleonora sesta Ghigliottina senza vittoria per la campionessa di Torino a L' Eredità | perde 90 mila euro

Eleonora, campionessa di Torino, ha partecipato per la sesta volta a La Ghigliottina su L’Eredità senza riuscire a portare a casa la vittoria. Durante la puntata, ha perso 90 mila euro, fermandosi poco prima di completare il gioco e conquistare il montepremi finale. La concorrente ha tentato di indovinare la parola chiave senza successo.

Eleonora, la campionessa di Torino de L'Eredità, si è fermata per la sesta volta a La Ghigliottina, a un passo dalla vittoria. La preparata e simpatica tutor dell'apprendimento, che aiuta i ragazzi in particolare in greco e latino, ieri, giovedì 12 marzo, si è guadagnata ancora una volta la possibilità di vincere il montepremi nel gioco finale del quiz pre-serale condotto su Raiuno da Marco Liorni, ma ancora una volta la sua partita non ha avuto un epilogo fortunato. La parola da indovinare, quella in grado di collegare "presentarsi", "orario", "aperto", "blindato" e "telematico" le avrebbe permesso di incassare 90 mila euro. Eleonora al termine del minuto entro il quale deve essere scritta la soluzione sul foglio, rispondendo a una domanda del conduttore ha detto che sentiva di aver trovato l'ispirazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

