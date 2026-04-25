Dopo Ratzinger ora ci riprova Papa Leone XIV | visita pastorale a La Sapienza a Roma il 14 maggio

Il 14 maggio, Papa Leone XIV effettuerà una visita pastorale presso l’Università di Roma La Sapienza. La visita è stata confermata ufficialmente e si svolgerà in un giorno feriale. L’evento coinvolgerà l’ateneo e le autorità locali. La presenza del Papa è prevista nel contesto di un impegno ufficiale e durerà alcune ore. La visita rappresenta un momento di rilevanza per l’ateneo e i suoi studenti.

Ora è ufficiale: giovedì 14 maggio Papa Leone XIV farà una visita pastorale all’ Università di Roma Sapienza. Si tratta di un appuntamento importante, che arriva dopo il precedente del 2008, quando la visita di Papa Benedetto XVI fu annullata a seguito di accese polemiche e proteste dentro l’ateneo. La presenza del Pontefice nella prima università della Capitale segna dunque un momento di importante apertura e dialogo tra il mondo accademico e la Santa Sede. Il programma. L’arrivo del Pontefice è previsto alle ore 10.20 alla cappella universitaria “Divina Sapienza”, dove sarà accolto dal cardinale vicario Baldassare Reina, dal rettore dell’Università Antonella Polimeni e dal cappellano don Gabriele Vecchione.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di RomaIl 14 maggio sarà una giornata campale per la comunità dell'università Sapienza di Roma. Napoli, Pompei ed Acerra in festa: Papa Leone annuncia la storica visita pastorale di maggioPapa Leone ha scelto di celebrare il suo primo anniversario di Pontificato ai piedi della Vergine Maria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Così Ratzinger aiuta gli altri a scoprire la bellezza di Dio; Fondazione Ratzinger, Roberto Regoli nuovo presidente; Wojtyla e Ratzinger. La Chiesa al tempo della crisi di valori; Ma la sinistra non difese Ratzinger, lo scontro Papa-Trump e Lino il maialino: quindi, oggi…. Papa Leone XIV in visita all’università Sapienza: nel 2008 Ratzinger rinunciò dopo le proteste roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com UN ANNO FA MORIVA PAPA FRANCESCO: DITECI UN VOSTRO RICORDO Un anno fa morì Papa Francesco all’età di 88 anni dopo 12 anni di regno succedendo a Benedetto XVI. Il pontificato di Papa Ratzinger fu bruscamente interrotto quando, l’11 febbrai - facebook.com facebook