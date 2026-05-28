Lentate premio ai carabinieri | onore per il salvataggio degli anziani
Due carabinieri sono stati premiati per aver salvato due anziani in acque profonde. Sono riusciti a raggiungerli grazie a un'imbarcazione e a un rapido intervento di soccorso. Il Comune ha deciso di riconoscere ufficialmente il loro gesto con una cerimonia pubblica. La premiazione si è svolta in un evento nei giorni scorsi, alla presenza delle autorità locali e dei familiari delle vittime.
? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a raggiungere gli anziani tra le acque?. Chi ha spinto il Comune a premiare ufficialmente i due militari?. Cosa è successo esattamente all'interno della casa in via Petrarca?. Perché l'intervento dei due uomini è diventato un simbolo nazionale?.? In Breve Cerimonia prevista il 18 giugno su richiesta del cittadino Alessandro Albanese.. Intervento avvenuto lo scorso 5 luglio 2025 in via Petrarca.. Soccorso di due anziani con disabilità motorie durante esondazione fiume.. Riconoscimento conferito dalla sindaca Laura Ferrari ai militari di Seregno.. Il prossimo 18 giugno l’amministrazione di Lentate sul Seveso conferirà una benemerenza civica al brigadiere Luca Domenici e al carabiniere scelto Francesco Salerno per il coraggioso intervento avvenuto lo scorso 5 luglio 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Raggiri ai danni degli anziani: prosegue la sensibilizzazione dei CarabinieriIn Irpinia continuano gli incontri organizzati dai Carabinieri per sensibilizzare la popolazione sul tema delle truffe agli anziani.
Leggi anche: Ragazza molestata in stazione a Lentate, i carabinieri denunciano tre stranieri irregolari