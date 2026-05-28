Lentate premio ai carabinieri | onore per il salvataggio degli anziani

Notizia in breve

Due carabinieri sono stati premiati per aver salvato due anziani in acque profonde. Sono riusciti a raggiungerli grazie a un'imbarcazione e a un rapido intervento di soccorso. Il Comune ha deciso di riconoscere ufficialmente il loro gesto con una cerimonia pubblica. La premiazione si è svolta in un evento nei giorni scorsi, alla presenza delle autorità locali e dei familiari delle vittime.