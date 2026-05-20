Ragazza molestata in stazione a Lentate i carabinieri denunciano tre stranieri irregolari

Una ragazza è stata molestata in una stazione a Camnago di Lentate. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno denunciato tre uomini stranieri irregolari. La segnalazione è arrivata da un testimone che ha assistito all’accaduto. Dopo aver ascoltato la giovane, i militari hanno identificato e fermato i tre uomini coinvolti. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’episodio e accertando eventuali responsabilità. La ragazza è stata accompagnata in ospedale per le visite di rito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cormano: adozione del Programma Integrato di Intervento in variante al PGT per l’area ex Viba Group, deposito atti e pubblicazione dell’avviso Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29.04.2026, avente per oggetto “Adozione del. All’interno del mercato odierno, una stampante etichette adesive a colori professionale svolge un ruolo cruciale. Sabato 9 maggio, alla fiera del Milano Comics & Games a Busto Arsizio, centinaia di. Bollate, Gaia Servizi assume 4 operai a tempo pieno e indeterminato. Gaia Servizi ha pubblicato. Un controllo della Polizia Stradale lungo l’autostrada A8, vicino alla barriera di Milano Nord, ha. Aeroporto di Milano Malpensa al centro di una vasta operazione contro il contrabbando di tabacco. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Ragazza molestata in stazione a Lentate, i carabinieri denunciano tre stranieri irregolari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bonito (AV) – Arrestati per furto dai Carabinieri due stranieri irregolari sul territorio nazionaleBonito, due uomini di origine georgiana arrestati dai Carabinieri per furto di tonno e irregolarità sul territorio nazionale Prosegue senza sosta... Inquinamento ambientale e abusivismo edilizio, i Carabinieri denunciano tre personeL’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la specialità dei Carabinieri Forestale del Gruppo di... Ragazza molestata in stazione a Lentate, i carabinieri denunciano tre stranieri irregolariUna giovane ragazza è stata molestata in stazione a Camnago di Lentate, all'arrivo dei carabinieri, sono stati denunciati 3 stranieri irregolari. Momenti di ... ilnotiziario.net Lentate sul Seveso, le molestie a una 18enne fanno scoprire un rifugio clandestinoL’intervento dei carabinieri alla stazione ferroviaria, dopo la chiamata di un viaggiatore che aveva soccorso la ragazza importunata da uno sconosciuto, ha portato alla denuncia di tre cittadini stran ... ilgiorno.it