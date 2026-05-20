Raggiri ai danni degli anziani | prosegue la sensibilizzazione dei Carabinieri
In Irpinia continuano gli incontri organizzati dai Carabinieri per sensibilizzare la popolazione sul tema delle truffe agli anziani. Le attività si inseriscono in un programma di prevenzione volto a informare le persone più vulnerabili sui rischi e le modalità di riconoscimento delle truffe più diffuse. Queste iniziative coinvolgono diversi luoghi del territorio e prevedono incontri pubblici e incontri con le comunità locali. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per evitare di cadere vittima di raggiri.
Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono in Irpinia gli incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione contro il fenomeno delle truffe, con particolare attenzione ai raggiri ai danni delle persone anziane. Ieri pomeriggio, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate della frazione Caliano di Montoro, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha incontrato la cittadinanza per affrontare il delicato tema delle truffe e fornire utili consigli per prevenire tali episodi. Nel corso dell’iniziativa, che ha rappresentato un importante momento di vicinanza alla popolazione, sono stati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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