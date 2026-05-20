Raggiri ai danni degli anziani | prosegue la sensibilizzazione dei Carabinieri

In Irpinia continuano gli incontri organizzati dai Carabinieri per sensibilizzare la popolazione sul tema delle truffe agli anziani. Le attività si inseriscono in un programma di prevenzione volto a informare le persone più vulnerabili sui rischi e le modalità di riconoscimento delle truffe più diffuse. Queste iniziative coinvolgono diversi luoghi del territorio e prevedono incontri pubblici e incontri con le comunità locali. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per evitare di cadere vittima di raggiri.

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