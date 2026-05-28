Quella del legno-arredo è una filiera strategica per l’industria manifatturiera italiano che continua a dimostrare solidità, ma è costretta a confrontarsi con uno scenario internazionale sempre più complesso tra rallentamento della domanda globale, pressione competitiva cinese, aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e forte instabilità geopolitica. Temi di estrema attualità emersi emersiall’ADI Design Museum di Milano nel corso dell’ Assemblea annuale di FederlegnoArredo.??"I primi mesi dell’anno confermano una situazione di forte difficoltà sui mercati internazionali, mentre sul mercato interno arrivano segnali di stabilità, seppur sintesi di andamenti diversificati - spiega Claudio Feltrin, presidente della federazione -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legno-arredo, l’export rallenta con la Cina competitor del Made in Italy in Europa

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