Un commando di tre banditi incappucciati ha fatto irruzione in una villa sul Lago di Monate, a Cadrezzate con Osmate, e ha immobilizzato i coniugi usando scotch da pacchi. I criminali hanno portato via oltre 100.000 euro tra gioielli e denaro contante, lasciando i due coniugi legati e senza possibilità di reagire. La rapina si è verificata durante la notte senza che nessuno si accorgesse dell’irruzione.

Rapina in una villa sul Lago di Monate, a Cadrezzate con Osmate. Un commando composto da tre banditi incappucciati ha fatto irruzione nell’abitazione di una coppia di coniugi, immobilizzandoli con lo scotch da pacchi e portando via gioielli e denaro contante per più di 100mila euro. Il colpo è stato messo a segno il 9 marzo tra le 20 e le 20.30, mentre la coppia cenava. I carabinieri hanno mantenuto finora il segreto sulle indagini. I rapinatori sono entrati nella villa approfittando del fatto che la porta non era chiusa a chiave. Poi hanno bloccato marito e moglie legando loro le mani col nastro adesivo. Non sono state utilizzate armi. I banditi hanno quindi rovistato in diverse stanze, riuscendo a impossessarsi di gioielli e contanti prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commando di banditi nella villa. Coniugi legati col nastro adesivo. Via centomila euro in soldi e gioielli

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