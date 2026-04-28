Nella notte tra il 27 e il 28 aprile, una villa a Forte dei Marmi è stata presa di mira da uomini armati che hanno minacciato i proprietari con una pistola. I malviventi sono entrati nell’abitazione e hanno portato via gioielli e altri oggetti di valore. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e sta indagando sui dettagli della rapina. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Forte dei Marmi, 28 aprile 2026 – Ville di Forte dei Marmi sotto attacco di ladri e rapinatori. Dopo il caso del furto avvenuto in una lussuosa abitazione di Vittoria Apuana, da cui sarebbero stati portati via gioielli di valore, una rapina è avvenuta nel weekend scorso in via Piave, proprio a Forte dei Marmi. E’ accaduto di notte: due persone sono entrate nella villa, probabilmente credendo che in quel momento non ci fosse nessuno. La minaccia con la pistola. Sono stati però sorpresi dalle due persone che stavano dormendo. Uno dei malviventi aveva una pistola. E ha minacciato i due proprietari. Dai quali i rapinatori si sarebbero fatti consegnare gioielli e oggetti di valore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, rapina in villa: proprietari minacciati con la pistola di notte. Portati via gioielli

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