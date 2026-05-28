Legge sui data center le reazioni Operatori entusiasti agricoltori no Sospiro di sollievo di Confcommercio
L’Italia Data Center Association ha espresso soddisfazione per la legge approvata dal Consiglio regionale sulla regolamentazione dei nuovi data center in Lombardia. La normativa è stata accolta positivamente dall’associazione di categoria, mentre agricoltori e rappresentanti del settore agricolo hanno manifestato opposizione. Confcommercio ha invece commentato il provvedimento come un risultato positivo.
La legge appena approvata dal Consiglio regionale per regolamentare l’apertura di nuovi data center in Lombardia piace parecchio all’Italia Data Center Association (IDA), l’associazione di categoria dei centri di elaborzione dei dati, che la promuove in pieno. Confcommercio si focalizza invece sulle compensazioni a tutela delle comunità locali, mentre la costola lombarda della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) lancia un vero e proprio allarme. Dai partiti di opposizioni, infine, è il Patto Civico a farsi sentire: "Regione ha scelto gli operatori". "Accogliamo con grande favore l’approvazione di una legge che promuove il recupero... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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