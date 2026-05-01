La legge in discussione in Regione Quegli emendamenti sui data center così vicini ai desiderata di Aruba

In Lombardia è in corso la discussione di una legge che riguarda i data center. Nei giorni scorsi, una lettera inviata da Aruba al presidente della Regione e ai consiglieri regionali ha attirato l’attenzione. La comunicazione risale al 16 marzo e sembra aver suscitato interesse tra i rappresentanti della Regione. La vicenda riguarda anche alcuni emendamenti che, secondo alcuni, sono in linea con le richieste dell’azienda.

Anastasio Ha riscosso non poco successo la lettera inviata il 16 marzo da Aruba al presidente della Regione, Attilio Fontana, e ai consiglieri regionali lombardi. In quella lettera la società di servizi digitali e di elaborazione dati ha indicato quattro punti critici della proposta di legge con la quale la Regione vuole fissare le regole per l’apertura di nuovi Data center in Lombardia. E di quei quattro punti ha suggerito la modifica, ovviamente. Suggerimenti che sono stati in buona parte recepiti dai consiglieri regionali di maggioranza nei loro emendamenti alla legge, ancora da approvare in Consiglio. In alcuni casi si tratta di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La legge in discussione in Regione. Quegli emendamenti sui data center così vicini ai desiderata di Aruba Notizie correlate Legge sui Data center, regole più semplici per attrarre investimenti. Parla Pastorella (Az)Con la legge delega sui data center, approvata alla Camera, l’Italia punta a semplificare le autorizzazioni e attrarre investimenti. Regione, Bilancio in discussione: pioggia di emendamenti, oltre 500 modifiche per rallentare la corsaTempo di lettura: 2 minutiDopo il via libera in Giunta, il Bilancio di previsione della Regione Campania entra nella fase più delicata: quella... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Approvate in quarta commissione due proposte di legge: Collegato e variazioni al Bilancio 2026-28; La legge in discussione in Regione. Quegli emendamenti sui data center così vicini ai desiderata di Aruba; Aprile in Assemblea; Rinnovabili e Pratobello 2024, i costituzionalisti in Consiglio: Non possono esserci divieti assoluti sugli impianti. La legge in discussione in Regione. Quegli emendamenti sui data center così vicini ai desiderata di ArubaAutorizzazioni semplificate, meno compensazioni, riduzione degli oneri sulle aree agricole e iter unico. Dai consiglieri di maggioranza richieste di modifica al provvedimento ispirate ad una lettera d ... ilgiorno.it Cambi di casacca, alla Regione è scontro sulla legge. Il Pd: No alle forzature sullo statutoFdI all’attacco: Fanno gli azzeccagarbugli per non cambiare. Ma Lobuono (misto) e Minuto (Forza Italia) votano per un approfondimento ... bari.repubblica.it Liratv. . IN ONDA ORA Trappola d'autore SUL CH 18 DTT IN REGIONE CAMPANIA Un gioco di coppie: Bruna e Marco sono due giovani truffatori che si arrangiano con l'arte di sedurre e poi ricattare coppie ricche. ESEIPROTAGONISTA | www.liratv.it #L - facebook.com facebook #Sanità. #Alcol in #gravidanza, la #Regione #EmiliaRomagna prima in Italia a contrastarne gli effetti sulla salute di mamma a bambino: approccio sistemico che tiene insieme prevenzione, formazione, diagnosi e presa in carico. La #notizia regioneer.it/Sanit x.com