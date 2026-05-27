Blitz sulla legge elettorale | il nuovo testo in Aula il 26 giugno

Il nuovo testo della legge elettorale sarà presentato in aula il 26 giugno. La soglia di sbarramento è stata aumentata dal 40 al 42 per cento. Sono stati eliminati i ballottaggi. È stato introdotto un sistema di coordinamento tra Camera e Senato, che prevede che il premio di maggioranza venga assegnato solo se i risultati sono conformi in entrambi i rami del Parlamento.

Soglia innalzata dal 40 al 42 per cento, soppressione dei ballottaggi e l’introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Sono queste le principali novità del testo bis della legge elettorale che la maggioranza ha depositato in commissione Affari costituzionali della Camera. Il premio (che resta pari a 70 seggi a Montecitorio e a 35 a palazzo Madama) viene attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima sia alla Camera che al Senato, a condizione che abbia ottenuto, in ciascuno dei due rami, almeno il 42 per cento dei voti validi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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