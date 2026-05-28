Il testo della legge elettorale prevede che il premio di maggioranza venga assegnato con una soglia del 42%, eliminando così il ballottaggio. La discussione in aula è prevista per il 26 giugno, ma si registrano tensioni tra i partiti. In molte chat di parlamentari circola il messaggio “Nuovo testo legge elettorale”, confermando l’attenzione sulla bozza in circolazione.

ROMA Il documento che comincia a inondare a sera le chat di onorevoli e senatori riporta, in quasi tutti i casi, la medesima dicitura: «Nuovo testo legge elettorale». Lo Stabilicum 2.0, vagheggiato dalla maggioranza, viene depositato in commissione Affari costituzionali di Montecitorio alle 19 in punto. La proposta, vagliata dal tavolo politico dei leader del centrodestra, e messa a punto a livello tecnico dal team coordinato dal meloniano Angelo Rossi, recepisce alcune istanze avanzate dalle opposizioni durante le audizioni: l'innalzamento della soglia per aggiudicarsi il premio - che passa dal 40 al 42%; la soppressione del... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, il testo: il premio scatta al 42%, via il ballottaggio. In aula il 26 giugno, ma è bagarre tra i partiti

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