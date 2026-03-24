Legge elettorale alla Camera comincia l' iter per la riforma

Martedì 31 marzo inizia alla Camera l'esame in commissione Affari costituzionali della proposta di modifica alla legge elettorale. La discussione riguarda un disegno di legge che mira a cambiare le modalità di voto e il funzionamento del sistema elettorale vigente. La convocazione dei lavori e l'ordine del giorno sono stati annunciati ufficialmente.

AGI - Partirà da martedì prossimo, 31 marzo, l'iter in commissione Affari costituzionali della Camera della riforma della legge elettorale. Lo ha stabilito l'Ufficio di presidenza della commissione, come riferisce al termine della riunione il presidente Nazario Pagano. Alla proposta di legge del centrodestra, che vuole quindi accelerare sulla riforma del sistema di voto all'indomani dell'esito del referendum costituzionale, saranno abbinate, spiega ancora Pagano, altre otto proposte di legge "correlate in materia elettorale" e poi si procederà con la presentazione di un testo base. Risultano assegnate alla Commissione... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Legge elettorale, alla Camera comincia l'iter per la riforma Articoli correlati “Gli amici cavalli non si mangiano”. Al via alla Camera l’iter della proposta di legge BrambillaRoma, 16 febbraio 2026 – Per la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare gli equidi animali d’affezione e,... Legge elettorale, come cambia la scheda per Camera e Senato: i modelli(Adnkronos) – Con la proposta di legge elettorale depositata in Parlamento dalle forze di maggioranza arrivano anche i modelli delle schede... Una raccolta di contenuti su Legge elettorale Temi più discussi: Legge elettorale, la maggioranza davanti al primo test di tenuta; Dalle bollette alla legge elettorale, i dossier che si aprono ora; Le prossime sfide del Governo; Se ne riparla dopo il referendum. Legge elettorale, dal 31 marzo esame al via in commissione alla CameraL'esame della legge elettorale inizierà il prossimo martedì 31 marzo in commissione Affari costituzionali alla Camera. E' quanto ha stabilito l'ufficio di presidenza su proposta del presidente Nazario ... ansa.it Legge elettorale, al via l’iter in commissione dal 31 marzoPrenderà il via martedì 31 marzo in commissione Affari costituzionali della Camera l’esame della nuova legge elettorale, su proposta del presidente Nazario ... thesocialpost.it L'esame della legge elettorale inizierà il prossimo martedì 31 marzo in commissione Affari costituzionali alla Camera. #ANSA x.com Il premierato va nel congelatore. Ora il focus sarà la legge elettorale, con vista sulla prossima finanziaria. Ma Meloni sarebbe tentata anche dal voto anticipato. Intanto nel centrosinistra si prepara la sfida delle primarie. - facebook.com facebook