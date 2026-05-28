Legge elettorale Boccia Pd | Destra interessata solo alla manutenzione del potere Parlamento umiliato

Il Parlamento ha deciso di non partecipare al dialogo sulla nuova proposta di legge elettorale avanzata dal centrodestra. Il rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che la destra mira esclusivamente a mantenere il potere, mentre il Parlamento viene considerato umiliato. La posizione del Pd indica una chiusura alle trattative sul testo, senza specificare ulteriori dettagli sulla proposta o sulle motivazioni di questa decisione. La discussione sulla riforma elettorale resta quindi sospesa.

Il campo largo rifiuta il dialogo sul nuovo testo di riforma della legge elettorale del centrodestra. La maggioranza è intenzionata a portarlo il Aula il prossimo 26 giugno. Boccia (Pd) a Fanpage.it: "Il Paese continua a fare i conti con carovita, salari bassi e una sanità disastrata, e loro fanno i vertici notturni esclusivamente per discutere delle regole del gioco e della loro sopravvivenza, ossessionati dal tentativo di conservare il potere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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