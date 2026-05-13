Legge elettorale Verini Pd | Se la destra non azzera tutto non ci sediamo nemmeno

La maggioranza ha avanzato la richiesta di aprire un dibattito sulla modifica della legge elettorale, ma il centrosinistra ha risposto con un rifiuto. Nel frattempo, un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che, se la destra non azzera le differenze attuali, il confronto non avrà luogo. Questa posizione ha generato una nuova fase di tensione tra le forze politiche coinvolte.

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