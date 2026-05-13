Legge elettorale Verini Pd | Se la destra non azzera tutto non ci sediamo nemmeno
La maggioranza ha avanzato la richiesta di aprire un dibattito sulla modifica della legge elettorale, ma il centrosinistra ha risposto con un rifiuto. Nel frattempo, un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che, se la destra non azzera le differenze attuali, il confronto non avrà luogo. Questa posizione ha generato una nuova fase di tensione tra le forze politiche coinvolte.
La maggioranza ha chiesto di aprire un confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Csx però ha già risposto con un rifiuto. Verini (Pd) a Fanpage: "Mentre fanno queste offerte pelose, ricordo che un testo lo hanno comunque presentato, ed è irricevibile per tutto il campo largo. Questa coalizione sembra assomigliare alla fine dell'Impero Romano d'Occidente, e ora si aggrappa al tentativo di cambiare a tutti i costi la legge elettorale, a ridosso del voto".🔗 Leggi su Fanpage.it
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