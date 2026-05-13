Legge elettorale Verini Pd | Se la destra non azzera tutto non ci sediamo nemmeno
La maggioranza ha iniziato i primi contatti con l'opposizione per discutere della riforma della legge elettorale. Tra i rappresentanti delle forze politiche, si sono scambiati alcuni messaggi per valutare le possibilità di un confronto. Tra i vari segnali, uno dei membri dell’opposizione ha dichiarato che non si sederanno a tavolo se la destra non azzera tutto. La questione rimane al centro del dibattito politico.
La maggioranza ha avviato i primi contatti con l'opposizione, per aprire un confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Csxperò frena. Verini (Pd) a Fanpage: "Mentre fanno queste offerte pelose, ricordo che un testo lo hanno comunque presentato, ed è irricevibile per tutto il campo largo. Questa coalizione sembra assomigliare alla fine dell'Impero Romano d'Occidente, e ora si aggrappa al tentativo di cambiare a tutti i costi la legge elettorale, a ridosso del voto".🔗 Leggi su Fanpage.it
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