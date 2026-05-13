Legge elettorale Verini Pd | Se la destra non azzera tutto non ci sediamo nemmeno

La maggioranza ha iniziato i primi contatti con l'opposizione per discutere della riforma della legge elettorale. Tra i rappresentanti delle forze politiche, si sono scambiati alcuni messaggi per valutare le possibilità di un confronto. Tra i vari segnali, uno dei membri dell’opposizione ha dichiarato che non si sederanno a tavolo se la destra non azzera tutto. La questione rimane al centro del dibattito politico.

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