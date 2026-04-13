Giornata del Made in Italy | a Montesarchio scuola istituzioni e imprese insieme per valorizzare il territorio

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il Comune di Montesarchio ha organizzato un evento coinvolgendo scuole, istituzioni e imprese locali. La manifestazione si è svolta presso una scuola del territorio, con attività e interventi mirati a promuovere le produzioni italiane e il patrimonio locale. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle aziende e delle istituzioni, che hanno illustrato progetti e iniziative legate alla valorizzazione del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il Comune di Montesarchio, in collaborazione con il Liceo del Made in Italy “E. Fermi”, promuove un’importante iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze produttive locali e al dialogo tra formazione e mondo del lavoro. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, nasce dalla sinergia tra il Comune e l’Istituto “E. Fermi” e si svolge ogni anno il 15 aprile, data simbolica che coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, scelta a livello nazionale per celebrare il Made in Italy. La Giornata ha l’obiettivo di valorizzare l’ingegno, la creatività e le eccellenze produttive italiane, rafforzando il legame tra identità culturale, innovazione e sviluppo economico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornata del Made in Italy: a Montesarchio scuola, istituzioni e imprese insieme per valorizzare il territorio Montesarchio: scuola e imprese si incontrano per il Made in ItalyMercoledì 15 aprile, alle ore 9:00, la Sala consiliare del Comune di Montesarchio ospiterà un incontro strategico che mette al centro il legame tra... Scuola e territorio: il nuovo concorso del MIM per valorizzare le eccellenze del Made in Italy tra gli studenti. Scadenza il 30 marzoIl Ministero dell'Istruzione ha lanciato un concorso nazionale sul Made in Italy per le scuole superiori, con scadenza il 30 marzo 2026.