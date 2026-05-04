Legalità a scuola a Parete | incontro con studenti e istituzioni

A Parete si è svolto l’evento “Legalità nelle scuole”, durante il quale rappresentanti delle istituzioni, magistrati e forze dell’ordine hanno incontrato gli studenti. L’obiettivo dell’iniziativa è stato discutere di legalità e cittadinanza attiva, coinvolgendo i giovani in un confronto diretto con le autorità. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, che hanno spiegato il ruolo di ciascuno nel rispetto delle norme e nella promozione di comportamenti corretti.

A Parete l’evento “Legalità nelle scuole”: istituzioni, magistrati e forze dell’ordine a confronto con gli studenti per promuovere cittadinanza attiva e cultura della legalità.. Si terrà il prossimo 7 maggio alle ore 11:30, presso la Palestra Comunale “Gaetano Bencivenga” di Parete, l’evento “Legalità nelle scuole: educare alla responsabilità, costruire il futuro”, iniziativa di rilievo provinciale promossa dal Garante dei diritti dei detenuti della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo. L’incontro si inserisce nel percorso PARETE GREEN 2026, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Basile Don Milani, il Comune di Parete e...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Legalità a scuola a Parete: incontro con studenti e istituzioni Notizie correlate Legalità: incontro tra studenti e Istituzioni con Don PatricielloLa legalità quale atto di coraggio civile e di responsabilità per il bene sociale. Leggi anche: Solofra (AV): Incontro tra studenti e Istituzioni. I Carabinieri a tutela della Legalità Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano, scuola di legalità per mille studenti al Dal Verme. La lezione-spettacolo della Polizia di Stato; Legalità e giovani, la sfida parte dalla scuola; Morro d’Oro, incontro con gli studenti sul tema della legalità; Capaci, i Custodi della natura salgono in cattedra: quando la legalità mette radici a scuola. Varese capitale nazionale della legalità: tre scuole della provincia tra i finalisti del Premio Rocco ChinniciL'iniziativa conferma il ruolo della scuola come presidio fondamentale di democrazia. Tra banchi e laboratori, gli studenti imparano che la legalità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidia ... varesenews.it Studentesse e studenti dell'Arpino premiati a Roma per la legalitàTre giorni a Roma , ospiti della Scuola di formazione Giovanni Faclone della Polizia Penitenziaria, come premio per aver vinto, insieme ad altre dieci scuole, il Concorso sulla legalità e sull'orgo ... targatocn.it Francesco Emilio Borrelli. . La battaglia per la legalità e il rispetto delle regole a Mergellina comincia a portare i primi risultati. - facebook.com facebook