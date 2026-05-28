Legalità inaugurata la targa per le vittime della mafia nel giardino delle ' Libere residenze'

Domenica a Cesenatico è stata inaugurata una targa nel giardino delle 'Libere Residenze', gli alloggi costruiti su un terreno confiscato alla criminalità organizzata. La cerimonia ha visto l’installazione della targa dedicata alle vittime innocenti di mafia. La cerimonia si è svolta nel luogo dove sono stati realizzati gli alloggi Erp, aperti circa un anno fa.

Domenica scorsa a Cesenatico si è svolta l'inaugurazione della targa che è stata installata in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia nel giardino della "Libere Residenze", gli alloggi Erp inaugurati ormai un anno fa e costruiti su un terreno confiscato alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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