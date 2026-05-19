Un albero per Falcone | giornata per ricordare le vittime della mafia e rilanciare la cultura della legalità

Sabato 23 maggio, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, si svolgerà a Ribera una manifestazione organizzata dalla Cgil di Agrigento intitolata “Un albero per Falcone, un albero per la legalità”. La giornata sarà dedicata alla commemorazione delle vittime della mafia e alla promozione della cultura della legalità attraverso la piantumazione di un albero simbolico. La manifestazione rappresenta un momento di ricordo e di impegno civile per mantenere viva la memoria delle persone coinvolte in quella tragedia.

Un albero come simbolo di memoria, impegno civile e lotta alla mafia. Sabato 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, la Cgil Agrigento promuoverà a Ribera la manifestazione “Un albero per Falcone, un albero per la legalità”. L’appuntamento è alle 10,30 nel parco di piazza Zamenhof e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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