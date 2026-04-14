Giovedì il Parco di Monza ospiterà una giornata dedicata alla memoria e alla legalità, con la presenza di molte istituzioni e rappresentanti delle forze dell’ordine e delle forze armate. La mattinata vedrà oltre mille studenti partecipare a lezioni e attività pensate per approfondire il tema delle vittime del Dovere. La sala giunta, già piena di ospiti, si prepara ad accogliere questa iniziativa che vuole sensibilizzare sulla tutela dei valori civili.

Una sala giunta gremita di istituzioni e rappresentanti di forze dell’ordine e forze armate in vista di un’importante giornata, istituita per ricordare, ma soprattutto per comprendere: giovedì il Parco di Monza si trasformerà in una grande “ cittadella della legalità ”. La Giornata della Legalità in memoria delle Vittime del Dovere - cuore del progetto interforze di educazione alla cittadinanza - è stata presentata ieri in Comune alla presenza del prefetto Enrico Roccatagliata, del questore Giovanni Cuciti, del sindaco Paolo Pilotto, dei vertici di forze armate e dell’ordine, della dirigente dell’Ufficio scolastico di Monza e Brianza Elena Centemero, e di Emanuela Piantadosi, presidente della realtà promotrice dell’iniziativa - con sede a Monza -: l’associazione nazionale Vittime del Dovere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra memoria e legalità. Vittime del Dovere. Mille studenti a lezione

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