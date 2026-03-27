Legalità e memoria i carabinieri incontrano gli studenti di due scuole

Gli ufficiali dei carabinieri hanno incontrato studenti di due scuole per discutere di temi legati alla legalità. L'iniziativa fa parte di un progetto volto a sensibilizzare i giovani sui valori della legalità e sulla prevenzione di comportamenti illeciti. Durante gli incontri sono stati presentati esempi pratici e approfondimenti sui compiti dell'Arma nel mantenimento della sicurezza pubblica.

Dialoghi su bullismo, dipendenze e uso consapevole dei social per promuovere cittadinanza attiva e rispetto delle regole Prosegue l’impegno dell’Arma dei carabinieri nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Nei giorni scorsi si sono svolti due incontri nelle scuole di Naro e Canicattì, che hanno coinvolto centinaia di studenti e docenti in momenti di confronto e riflessione sui temi della responsabilità e della convivenza civile. A Naro, il comandante della compagnia di Licata, capitano Marco Massimino, accompagnato dal comandante della locale stazione, ha incontrato circa 250 studenti dell’Istituto “Galileo Galilei” e della scuola secondaria di primo grado “San Giovanni Bosco”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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