Legalità e memoria i carabinieri incontrano gli studenti di due scuole

Da agrigentonotizie.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ufficiali dei carabinieri hanno incontrato studenti di due scuole per discutere di temi legati alla legalità. L'iniziativa fa parte di un progetto volto a sensibilizzare i giovani sui valori della legalità e sulla prevenzione di comportamenti illeciti. Durante gli incontri sono stati presentati esempi pratici e approfondimenti sui compiti dell'Arma nel mantenimento della sicurezza pubblica.

Dialoghi su bullismo, dipendenze e uso consapevole dei social per promuovere cittadinanza attiva e rispetto delle regole Prosegue l’impegno dell’Arma dei carabinieri nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Nei giorni scorsi si sono svolti due incontri nelle scuole di Naro e Canicattì, che hanno coinvolto centinaia di studenti e docenti in momenti di confronto e riflessione sui temi della responsabilità e della convivenza civile. A Naro, il comandante della compagnia di Licata, capitano Marco Massimino, accompagnato dal comandante della locale stazione, ha incontrato circa 250 studenti dell’Istituto “Galileo Galilei” e della scuola secondaria di primo grado “San Giovanni Bosco”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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