Il rischio espulsione mina il mio impegno

Sabato si è tenuta la presentazione delle liste che sosterranno una candidata alle prossime elezioni. Tra i presenti, non c'era un noto politico che avrebbe dovuto partecipare, e oggi ha spiegato le ragioni della sua assenza. La discussione si è concentrata su questioni politiche e sulle sfide legate alle campagne elettorali.

Sabato si è svolta la presentazione delle liste che appoggeranno Federica Maineri alle elezioni. Assente Stefano Baccelli, che oggi spiega i motivi della sua assenza. "Come posso e con quale autorevolezza, sollecitare un impegno diretto e convinto di un iscritto al Pd, ma mio sostenitore alle primarie, in pendenza di un procedimento di espulsione? Come posso relazionarmi, durante questa campagna elettorale, senza, quantomeno, un grave imbarazzo, con dirigenti del Pd di Viareggio e della Versilia che so essere correi nell’aver deciso e organizzato questo procedimento farsa nei miei confronti? Come potrei proporre a un iscritto al Pd nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il rischio espulsione mina il mio impegno" Articoli correlati Kalulu e l'espulsione contro l'Inter: “Il mio rosso? tante parole ma è rimasto”Torino, 25 febbraio 2026 – Sabato 14 febbraio, a San Siro si sta giocando Inter–Juventus. "Il mio impegno su viabilità e videosorveglianza""Vista la mia esperienza ho accettato l’incarico: la delega al personale rispecchia le mie competenze professionali, mentre quella alla polizia...