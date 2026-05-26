Due cittadini italiani sono stati arrestati a Bengasi, in Libia. Le autorità locali hanno fermato le due persone e potrebbero procedere con un’espulsione immediata. Non sono stati forniti dettagli su come abbiano attraversato il valico di Sirte. Non sono state rese note le identità dei due italiani né le motivazioni dell’arresto. La notizia è stata diffusa senza ulteriori informazioni ufficiali.

? Domande chiave Come hanno superato il controllo del valico di Sirte?. Chi sono i due attivisti italiani arrestati a Bengasi?. Perché le autorità libiche hanno scelto la formula della direttissima?. Come reagirà il governo italiano all'imminente espulsione dei cittadini?.? In Breve Dieci attivisti internazionali arrestati al valico di Sirte il 25 maggio.. Missione Flotilla di terra mirava al contatto con la fazione di Haftar.. Procedura giudiziaria con formula di direttissima per violazione dei confini libici.. Autorità di Bengasi pianificano l'espulsione immediata dei dieci soggetti coinvolti.. Due attivisti italiani sono stati fermati a Bengasi il 25 maggio dopo aver superato il valico di Sirte insieme ad altri otto cittadini internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libia, due italiani arrestati a Bengasi: rischio espulsione immediata

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