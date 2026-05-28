Lega iter disciplinare per Erik Pretto | rischio espulsione per debiti

L'iter disciplinare contro un esponente leghista, accusato di avere debiti, potrebbe portare alla sua espulsione dal partito. La questione riguarda anche altri membri del gruppo, alcuni dei quali sono anch'essi a rischio di sanzioni disciplinari. Non sono stati forniti dettagli sui debiti o sulle possibili conseguenze, né si conoscono le intenzioni di eventuali altri partiti politici nei confronti di questa figura.

? Punti chiave Chi sono gli altri esponenti leghisti a rischio espulsione?. Perché il debito di Pretto potrebbe spingerlo verso Forza Italia?. Quanto ammontano le quote mensili che i parlamentari devono versare?. Come influirà il vertice in Veneto sulla stabilità del gruppo?.? In Breve Quote mensili per parlamentari tra mille e duemila euro.. Possibili trasferimenti di Pretto verso Forza Italia o Fratelli d'Italia.. Ritiro di Salvini in Veneto previsto tra il 22 e il 30 giugno.. Nomi di altri esponenti coinvolti come Bof e Furgiuele..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Il contesto economico stabile, con un PIL in crescita dello 0,2%, non attenua la necessità di rigore finanziario interno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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