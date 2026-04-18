L'UEFA apre una procedura disciplinare sul Bayern Monaco | rischio sanzioni

L'UEFA ha avviato una procedura disciplinare nei confronti del Bayern Monaco a seguito della recente vittoria contro il Real Madrid in Champions League. La decisione arriva dopo alcune verifiche sui comportamenti del club durante la partita, che potrebbero comportare sanzioni. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle accuse specifiche o sulle possibili conseguenze per la squadra tedesca.

La vittoria del Bayern Monaco sul Real Madrid in Champions League potrebbe portare conseguenze nefaste per i bavaresi: l'UEFA ha aperto un'indagine.🔗 Leggi su Fanpage.it

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