Le indagini recenti hanno portato alla luce l’utilizzo di una sostanza nota come “droga del palloncino” durante feste tra calciatori. Questa droga viene inalata attraverso palloncini e si diffonde in ambienti frequentati da giovani atleti. Le autorità hanno sequestrato diverse confezioni di questa sostanza, e sono in corso accertamenti sulla sua provenienza e sui danni che può causare al cervello. Le indagini continuano a raccogliere testimonianze e prove sui comportamenti dei coinvolti.

Il punto di partenza è la cronaca. Le recenti indagini su serate esclusive tra modelle, escort e calciatori a Milano hanno riportato sotto i riflettori una sostanza che circola da anni, ma che continua a essere percepita come innocua: durante le feste, secondo quanto emerge dagli atti, sarebbe stato infatti consumato gas esilarante, noto come “droga del palloncino”. Un composto che induce euforia immediata, non lascia tracce nell’organismo e, proprio per questa caratteristica non rientra tra le sostanze dopanti. Di conseguenza, gli atleti potevano assumerlo senza il rischio di risultare positivi ai controlli antidoping. Il fenomeno, tuttavia, non riguarda solo élite e ambienti esclusivi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La “droga del palloncino” nei party dei calciatori: come funziona davvero e cosa fa al cervello

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